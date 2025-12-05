Rischio di nuovo commissariamento del comune di Siracusa per la revisione della pianta organica delle farmacie: il Pd scrive al sindaco

Il gruppo consiliare del PD denuncia l’inescusabile ritardo dell’amministrazione Italia a provvedere ad adempiere alla diffida effettuata l’11 novembre scorso dall’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, che ha intimato al comune di Siracusa di provvedere entro sessanta giorni alla revisione della pianta organica delle farmacie presenti sul territorio comunale: obbligo che andava assolto entro il 31 dicembre dell’anno passato.

Nella nota dell’11 novembre 2025 l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha diffidato il comune di Siracusa a istruire la pratica e a sottoporre al consiglio comunale la proposta di delibera della nuova pianta organica delle farmacie nel termine di sessanta giorni, decorso il quale l’Assessorato nominerà un commissario con poteri sostitutivi.

Il comune di Siracusa è già stato commissariato dalla Regione Siciliana per la mancata approvazione della pianta organica delle farmacie che andava approvata entro il 31 dicembre 2022 e i costi del commissario tuttora in carico costituiscono un debito fuori bilancio che grava sulle tasche dei siracusani.

“La nomina di un nuovo commissario costituirebbe un ennesimo caso di pessima amministrazione e originerebbe un grave danno erariale; inoltre sul piano squisitamente politico la nomina di un nuovo commissario significherebbe anche che la maggioranza che attualmente governa la città è incapace di affrontare il tema della dislocazione delle farmacie sul territorio comunale strettamente connesso a quello dell’assistenza sanitaria e farmaceutica in favore della popolazione residente nel comune di Siracusa – affermano i consiglieri del gruppo del Partito democratico Massimo Milazzo, Sara Zappulla e Angelo Greco -. Contro questo immobilismo e contro questa incapacità di amministrare la città, abbiamo protocollato un formale sollecito al sindaco, al presidente del Consiglio comunale, al segretario generale, chiedendo che si provveda all’espletamento dell’istruttoria, alla redazione della proposta di delibera di revisione biennale della pianta organica delle farmacie, alla calendarizzazione della seduta di consiglio comunale per l’esame e l’approvazione della delibera nel corretto e pieno rispetto del termine di giorni 60 intimato al Comune di Siracusa con la diffida della Regione Siciliana”.