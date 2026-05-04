Riserva Cavagrande, inaugurata l’area attrezzata “Lucas Bollengier”

Una nuova area attrezzata è da oggi a disposizione di visitatori ed escursionisti nella riserva naturale orientata Cavagrande del Cassibile, gestita dal dipartimento regionale dello Sviluppo rurale. A inaugurarla è stato l’assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino. L’area, che si trova nella zona di Case Buscemi del territorio di Avola, nel Siracusano, è dedicata a Lucas Bollengier, turista francese di 22 anni morto a causa di un malore l’11 giugno scorso mentre risaliva, con la famiglia, il sentiero Mastra Ronna nella riserva.

“Oggi restituiamo alla comunità un altro pezzo del nostro straordinario patrimonio naturale – commenta Sammartino – È un onore per me inaugurare l’area attrezzata dedicata al giovane Lucas Bollengier. Un momento che unisce la valorizzazione del territorio alla memoria e che, allo stesso tempo, guarda al futuro: i veri protagonisti di oggi sono le scolaresche, impegnate in attività didattiche alla scoperta della biodiversità locale. Lavoriamo per una Sicilia dove il demanio forestale non sia solo qualcosa da proteggere ma un luogo pulsante di attività per giovani e famiglie”.

L’evento ha visto protagonisti gli studenti che hanno partecipato ad attività didattiche e visitato gli asini grigi della Valle dell’Anapo. Successivamente, è stata inaugurata l’area attrezzata con la scopertura della targa e un momento di commemorazione.

La realizzazione dell’area “Lucas Bollengier” ha visto il ripristino di tutti i muri a secco, la creazione di fontanelle e barbecue, oltre ad aree picnic con panche e tavoli all’ombra di alberi di olivo. Tutti gli interventi sono stati realizzati con manodopera forestale.

“Un luogo simbolo della nostra identità che continua a rinascere attraverso interventi concreti e mirati”. Così il sindaco di Avola, Rossana Cannata, a margine dell’inaugurazione della nuova area attrezzata “Lucas Bollengier”, realizzata ad Riserva Naturale Cavagrande del Cassibile, nei pressi dell’ingresso di Avola Antica. L’area è stata inaugurata alla presenza dell’assessore regionale allo Sviluppo rurale Luca Sammartino, delle autorità locali, del personale forestale che ha curato i lavori e dei familiari del giovane Lucas, a cui è intitolato lo spazio.

“Questa inaugurazione rappresenta un momento importante – dichiara il sindaco Cannata – perché unisce memoria, rispetto e valorizzazione del territorio. Cavagrande non è solo uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia, ma è un patrimonio naturale che richiede attenzione costante, interventi strutturati e una visione di lungo periodo”. Negli ultimi anni, l’area della riserva è stata al centro di un articolato percorso di recupero e riqualificazione, dopo le criticità legate agli incendi e alle condizioni di sicurezza che avevano portato alla chiusura di diversi accessi.

Gli interventi hanno riguardato la messa in sicurezza dei sentieri, il ripristino della viabilità naturalistica e la realizzazione di nuove infrastrutture leggere per migliorare l’accoglienza dei visitatori. “La nuova area attrezzata – prosegue Cannata – si inserisce in questo percorso più ampio, volto a restituire piena fruibilità alla riserva, in modo sostenibile e rispettoso dell’ambiente. È uno spazio pensato per accogliere, ma anche per educare al valore della natura e alla sua tutela”. Un messaggio condiviso anche durante l’iniziativa, dove gli studenti presenti hanno sottolineato l’importanza di custodire e rispettare luoghi come Cavagrande. “Continueremo a lavorare – conclude il sindaco – in sinergia con la Regione e con tutti gli enti coinvolti, per garantire che Cavagrande sia sempre più un modello di valorizzazione ambientale, capace di coniugare tutela e fruizione consapevole”.