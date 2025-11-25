Riserva Ciane e Saline di Siracusa, convocato il tavolo tecnico permanente

Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa comunica che lunedì 1 dicembre, alle 17, presso la Sala degli Stemmi della sede istituzionale di via Roma 31, si terrà la riunione per l’avvio del Tavolo Tecnico d’Indirizzo Permanente sulla Riserva Naturale Orientata “Fiume Ciane e Saline di Siracusa”.

All’incontro sono invitati gli enti, le associazioni e i soggetti già indicati nella convocazione ufficiale, insieme all’On. Giuseppe Carta, Presidente della IV Commissione Territorio e Ambiente dell’ARS, e al Sindaco di Siracusa, Francesco Italia. Ogni associazione potrà partecipare con un massimo di due membri.

L’incontro è inoltre aperto a tutte le associazioni della provincia di Siracusa che, pur non essendo state formalmente invitate, operano per missione nella tutela e salvaguardia dell’ambiente e del territorio, e che intendano contribuire ai lavori del Tavolo.

L’obiettivo è avviare un percorso stabile e condiviso per la tutela, la vigilanza e la valorizzazione della Riserva, favorendo un coordinamento costante tra istituzioni, mondo scientifico e associazionismo. Un lavoro necessario, come da più ambienti richiesto, per rafforzare la condivisione nella gestione dell’area protetta e consolidare un metodo di confronto strutturato.

Il Tavolo Tecnico d’Indirizzo Permanente rappresenta, inoltre, un passaggio propedeutico alla costituzione del Consiglio Provinciale Scientifico, previsto dalla L.R. 1981/98, quale ulteriore strumento di supporto tecnico-scientifico per le attività di tutela e valorizzazione.

“Lavoriamo per costruire un approccio stabile, trasparente e aperto al contributo di tutti — afferma il Presidente del Libero Consorzio, Michelangelo Giansiracusa — convinti che il futuro della Riserva passi da un metodo condiviso e da responsabilità istituzionale“.