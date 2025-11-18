Riserva Ciane e Saline di Siracusa, ultimatum di Carta al Libero Consorzio: “subito un tavolo tecnico”

Dopo mesi di denunce, audizioni e promesse disattese, arriva l’affondo istituzionale: l’On. Giuseppe Carta, Presidente della IV Commissione Ambiente e Territorio dell’ARS, ha formalmente intimato al Libero Consorzio Comunale di Siracusa di istituire immediatamente un Tavolo Tecnico Permanente per affrontare il disastro gestionale della Riserva Naturale Orientata “Fiume Ciane e Saline di Siracusa”.

Un invito che suona come un ultimatum, dopo che l’audizione del 29 ottobre 2025 aveva già messo nero su bianco l’inerzia dell’Ente Gestore. “Non possiamo più permettere che un patrimonio ambientale di valore europeo venga lasciato in balia di abusi, dragaggi illeciti e silenzi istituzionali“, ha dichiarato Carta. Nel documento inviato al Presidente del Libero Consorzio, Carta richiama gli impegni assunti in sede parlamentare e chiede che il Tavolo sia operativo, trasparente e composto da rappresentanti dell’assessorato Territorio e Ambiente, del Comune di Siracusa, delle associazioni ambientaliste e dello stesso Consorzio.

Ma il passaggio più netto è l’esplicito riconoscimento del ruolo del Comitato per i Parchi e dell’avvocato Corrado Giuliano, definiti “sentinelle vigili e instancabili” che hanno sollevato con rigore e documentazione una crisi ambientale che le istituzioni non possono più ignorare. Nessuna menzione, invece, di altri apparati istituzionali.

La IV Commissione vigilerà sull’attuazione concreta delle misure richieste. E se dovesse continuare l’inerzia denunciata dal parlamentare regionale, il rischio è che la vicenda approdi nelle aule giudiziarie, come già preannunciato dal Comitato. “La tutela ambientale non è un’opzione. È un dovere. E chi non agisce, ne risponderà”, ha concluso Carta.