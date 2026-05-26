Riserva Naturale Orientata “Fiume Ciane e Saline di Siracusa”, Di Giovanni: “s’intervenga contro il degrado”

La Riserva Naturale Orientata “Fiume Ciane e Saline di Siracusa”, istituita nel 1984, versa oggi in uno stato di grave degrado. A dirlo è Matilde Di Giovanni, segretaria Pd Siracusa.

“Di fronte a questa realtà, non è più possibile chiudere gli occhi: le istituzioni, tutte le forze politiche e la cittadinanza devono convergere con urgenza sulla necessità di salvaguardare un ecosistema umido unico, vitale per l’avifauna migratoria e per la sopravvivenza del papiro, pianta simbolo dell’identità siracusana oggi a rischio a causa della totale mancanza di manutenzione. – dice Di Giovanni – La priorità assoluta deve essere data alla messa in sicurezza e alla salvaguardia degli argini. Negli ultimi anni, l’inarrestabile attività erosiva del mare ha invaso le antiche saline dismesse, riducendone drasticamente la superficie e minacciando di farle scomparire per sempre. La protezione della costa è il punto di partenza imprescindibile per assicurare la sopravvivenza della Riserva e per poter, finalmente, programmare lo sviluppo e la valorizzazione di questo tesoro naturalistico e culturale.”

La Segretaria del Partito Democratico della città di Siracusa rivolge un appello alla Regione Siciliana e al Libero Consorzio Comunale di Siracusa affinché vengano reperiti immediatamente i fondi necessari per intervenire sulle criticità storiche dell’area: “Quand’anche la gestione della Riserva spetti all’ex Provincia, si chiede in ogni caso al Comune di Siracusa, poiché l’area è immediatamente adiacente alla periferia del centro urbano di approvare e attuare i Piani di Utilizzo e Pre-riserva (Zona B) per regolamentare e valorizzare l’area, integrandola nella pianificazione urbanistica cittadina e di garantire bonifiche costanti dai rifiuti, scongiurando l’abbandono del territorio, contrastando l’abusivismo e promuovendo la rigenerazione ambientale dei terreni limitrofi.”

L’auspicio del Partito Democratico

“Il tempo delle scuse e rimpalli di competenze è scaduto. L’auspicio del Partito Democratico è che si passi immediatamente dalle parole ai fatti. Solo un’azione sinergica e tempestiva tra Regione, Libero Consorzio e Comune potrà strappare la Riserva del Ciane all’incuria, restituendo ai siracusani e al mondo un patrimonio di inestimabile valore ambientale e culturale.”