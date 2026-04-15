Rissa di Carnevale, ferito al volto con un coltello: scattano 4 misure cautelari ad Augusta

I Carabinieri della compagnia di Augusta hanno eseguito quattro ordinanze di applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora, emessa dal Gip del tribunale di Siracusa su richiesta della locale Procura della Repubblica che ha coordinato le indagini, a carico di quattro giovani, due fratelli di 30 e 26 anni di Villasmundo, un 26enne e un 22enne di Carlentini, ritenuti responsabili di aver preso parte a una rissa verificatasi la notte del 15 febbraio all’esterno di un bar di via Vittorio Emanuele a Villasmundo, durante i festeggiamenti del carnevale.

Nella circostanza, durante la violenta lite, il 22enne di Carlentini veniva ferito al volto con un coltello e riportava lesioni giudicate guaribili in 15 giorni, refertate al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini.

Le tempestive indagini dei Carabinieri della Stazione di Villasmundo hanno consentito, attraverso l’analisi dei sistemi di video sorveglianza e le testimonianze dei presenti, di ricostruire la dinamica dei fatti e risalire all’identità dei quattro soggetti; il movente sarebbe riconducibile a pregressi dissidi tra le due fazioni.

Durante l’esecuzione della misura cautelare, il 26enne di Carlentini è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore abituale di stupefacenti perché trovato in possesso di cocaina e hashish per uso personale.