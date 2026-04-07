Risse e accoltellamento a Marzamemi, Gennuso (FI): “Ferma condanna contro chi danneggia le attività: aumentare la sicurezza”

«Dopo un lungo inverno di chiusure e danni del maltempo, gli imprenditori stanno affrontando enormi sacrifici per risollevare le sorti delle loro attività a Marzamemi. Ma c’è chi prova a distruggere tutto: serve subito un intervento urgente delle autorità competenti». A dichiararlo è il deputato regionale Riccardo Gennuso, a seguito degli episodi di violenza che sono stati registrati nel borgo marinaro nel pomeriggio di Pasqua. «Marzamemi è un luogo unico – ha proseguito il parlamentare dell’Ars – non può rimanere in mano a pochi scalmanati: serve garantire più elevati livelli di sicurezza, per garantire la serenità degli imprenditori, dei turisti e di tutti gli avventori».