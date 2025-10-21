Ristoranti d’Italia, Siracusa e Noto nella guida 2026 di Gambero Rosso

La Guida Gambero Rosso Ristoranti d’Italia 2026 conferma ancora una volta l’eccellenza della provincia di Siracusa, premiando sia ristoranti storici sia nuove realtà che si distinguono per cucina, cantina e servizio. Come ogni anno gli ispettori di Gambero Rosso sono andati in giro in lungo e in largo per lo Stivale per giudicare ristoranti e trattorie: le Forchette sono i riconoscimenti per i primi, i Gamberi per le seconde.

A Siracusa città, quattro ristoranti hanno ottenuto le Due Forchette. Cortile Spirito Santo, guidato dallo chef Giuseppe Torrisi, conquista un punteggio totale di 87, due punti in più rispetto all’anno scorso, grazie a una proposta culinaria creativa e a un servizio attento. Don Camillo, con lo chef Giovanni Guarnieri, mantiene il punteggio di 82. Ostaria Siracusa e Il Tiranno Caportigia Hotel, con la chef Valentina Galli, registrano rispettivamente punteggi di 81 e 80, confermando i risultati della guida precedente. Sempre a Siracusa, La Pigna riceve il riconoscimento di un Gambero, sottolineando la qualità della sua proposta gastronomica.

A Noto, la guida premia tre locali con le Due Forchette: Anche gli Angeli – Cucina Vicari, con lo chef Salvo Vicari, ottiene 82 punti, mentre Crocifisso, guidato da Marco Baglieri, raggiunge 84 punti. Principe di Belludia dell’Hotel San Corrado, con lo chef Martin Lazarov, si distingue con 85 punti, confermandosi tra i migliori indirizzi della città.

La presenza della guida si estende anche a Pachino, con due locali a Marzamemi che ottengono riconoscimenti importanti: La Cialoma riceve Due Gamberi, mentre Cortile Arabo si aggiudica Una Forchetta, premiando la qualità dei piatti e l’atmosfera suggestiva di questi ristoranti sul mare.

A Palazzolo Acreide, due locali ottengono Una Forchetta, con Andrea che totalizza 79 punti ed Estro 78 punti, confermando l’impegno nella valorizzazione della cucina locale. Infine, ad Augusta, il ristorante Rizzari viene premiato con Due Gamberi, un riconoscimento che sottolinea la qualità della cucina e dell’accoglienza.