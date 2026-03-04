Rita Abela in Vanina 2: l’attrice siracusana nel cast della serie con Giusy Buscemi

C’è anche l’attrice siracusana Rita Abela nel cast di “Vanina Guarrasi – Un vicequestore a Catania 2”, la nuova stagione della serie Mediaset con protagonista Giusy Buscemi, in onda da oggi, mercoledì 4 marzo, in prima serata su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity.
La fiction torna con nuovi episodi ricchi di tensione e colpi di scena, confermandosi tra i titoli più attesi della stagione televisiva.
Trama e anticipazioni
Per il vicequestore Vanina Guarrasi, interpretato da Giusy Buscemi, si apre un nuovo capitolo segnato ancora dalle ombre del passato. Al centro della narrazione torna la minaccia mafiosa rappresentata da Salvatore Fratta, ultimo assassino del padre rimasto in libertà.
Attorno a Vanina si stringe la sua squadra: Carmelo Spanò, Marta Bonazzoli, Mimmo Nunnari, Salvatore Lo Faro e il dirigente Tito Macchia, pronti a proteggerla con una scorta costante.
Parallelamente, la protagonista dovrà affrontare anche vicende personali complesse: il sostegno all’amica Giuli De Rosa, custode di un segreto delicato, e la protezione di Adriano Calì da una verità difficile da accettare.
Non mancano tensioni sentimentali, con il ritorno di Manfredi Monterreale e la gelosia crescente di Paolo Malfitano.
I casi della nuova stagione
Sul piano investigativo, “Vanina 2” propone nuovi casi intricati e misteriosi:
-la morte di un benefattore nei sotterranei di un pub
-la scomparsa di un cadavere in un hotel abbandonato
-un delitto durante la festa di Sant’Agata
-indagini che toccano da vicino la sfera personale della protagonista
Il cast: c’è anche Rita Abela
Accanto ai protagonisti principali, la serie vanta un cast corale ricco di volti noti e nuove presenze. Tra questi spicca la partecipazione dell’attrice siracusana Rita Abela, che porta sullo schermo un ulteriore contributo siciliano alla produzione.
Nel cast figurano anche Corrado Fortuna, Giorgio Marchesi, Claudio Castrogiovanni, Paola Giannini, Giulio Della Monica, Danilo Arena e Orlando Cinque, insieme a numerosi altri interpreti.
Quando e dove vedere Vanina 2
La nuova stagione è trasmessa in prima serata su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, confermando l’attenzione del pubblico verso le produzioni italiane ambientate in Sicilia.
Con una trama avvincente, un cast di qualità e nuove storie tutte da scoprire, “Vanina 2” si prepara a conquistare nuovamente gli spettatori.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni