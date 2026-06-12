Ritardi del Registro Imprese: l’Ordine dei Commercialisti di Siracusa incontra il Segretario Generale della Camera di Commercio

Si è tenuto presso la sede di Via Duca degli Abruzzi a Siracusa un incontro istituzionale tra l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Siracusa ed il Segretario Generale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia Rosario Condorelli.

Tanti i temi posti al centro del colloquio dal rinnovato Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti, rappresentato dal Presidente Massimo Conigliaro e dai Consiglieri Cristina Messina, Salvatore De Benedictis e Salvatore Vignigni.

Di fronte alle numerose segnalazioni di consistenti ritardi nell’evasione delle pratiche trasmesse dagli intermediari al Registro delle Imprese (per inizi e cessazioni attività, apertura e chiusura unità locali, cambi amministratori, bilanci, solo per citarne alcuni), il dott. Condorelli, anche nella veste di Conservatore, ha ammesso l’esistenza delle criticità da più parti riscontrate, con particolare riferimento alle pratiche della Provincia di Siracusa. Alla carenza di personale che già da tempo sconta la Camera di Commercio, si sono aggiunte negli ultimi mesi una serie di concomitanti circostanze negative (assenze per lunghe malattie di funzionari) che hanno portato a ritardi anche di molti mesi. Per far fronte al problema, l’ente camerale ha affidato il servizio ad IC Outsourcing S.C.R.L., società interamente partecipata dalle Camere di commercio e dalle loro Unioni ed operante in regime c.d. in house, stipulando una convenzione triennale. “Tale circostanza – ha dichiarato il dott. Condorelli – dovrebbe consentire di smaltire l’arretrato nell’arco di un paio di mesi. Fermo restando che rimane attiva la possibilità di segnalare con l’apposita procedura le pratiche urgenti”.

Fra i temi affrontati anche il rinnovo degli organi della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, il cui iter – dopo lunghi anni di commissariamento – dovrebbe consentire dopo l’estate di tornare finalmente alla naturale rappresentanza delle associazioni dei diversi comparti.

Sul tavolo anche l’ipotesi di iniziative comuni sul fronte della composizione negoziata della crisi, importante strumento da promuovere nell’ambito del rinnovato percorso di risanamento che il legislatore del Codice della Crisi ha immaginato per gli imprenditori.

Il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti Massimo Conigliaro ha ribadito “la centralità e la rilevanza della provincia aretusea, delle sue imprese, delle associazioni di categoria, dei liberi professionisti: tutti attori dello sviluppo del territorio che meritano che la Camera di Commercio torni ad essere un punto di riferimento a Siracusa, facendone rivivere la prestigiosa sede e valorizzandone le risorse migliori”.