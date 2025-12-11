Ritorno del Corpo di Santa Lucia a Siracusa, dopo 2.500 firme arriva un primo segnale dal Vaticano

È una battaglia di fede, identità e appartenenza quella che continua a vivere nel cuore dei siracusani: il ritorno del Corpo di Santa Lucia a Siracusa. Una battaglia portata avanti da un cittadino, Francesco Candelari, che, da oltre un anno, si è fatto portavoce del desiderio profondo della città.

Tutto ha avuto inizio proprio a Piazza Santa Lucia, dove un gruppo di cittadini e devoti a Santa Lucia ha deciso di avviare una raccolta firme per chiedere ufficialmente che le reliquie della Patrona possano tornare nella sua città d’origine. L’iniziativa, accolta con grande entusiasmo, ha portato in soli due giorni alla raccolta di circa 2.500 firme, un numero sorprendente che testimonia la forte devozione dei siracusani.

Le firme, custodite ancora in attesa di consegna, erano destinate al Patriarca di Venezia — custode delle spoglie della Santa — ma, nonostante i tentativi, non è stato ancora possibile ottenere un incontro diretto. L’impegno, però, non si è fermato: Candelari ha annunciato l’intenzione di chiedere un’udienza all’Arcivescovo di Siracusa e, parallelamente, al Patriarca, per consegnare personalmente la documentazione.

Le prime interlocuzioni dal Vaticano

La battaglia ha cominciato a muovere qualcosa anche oltre i confini della città. Da circa sette anni, infatti, Candelari scrive regolarmente al Santo Padre — prima a Papa Francesco, oggi a Papa Leone X — per sollecitare una riflessione sul ritorno delle reliquie.

Quest’anno è arrivata la prima risposta ufficiale: un cerimoniere pontificio ha fatto sapere che il Santo Padre ha letto la supplica con attenzione, rimanendo colpito dalla profonda devozione del popolo siracusano.

Tuttavia, è arrivato anche un messaggio chiaro: questa trattativa non può essere avviata da un semplice fedele, ma deve essere la Curia di Siracusa, per la sua autorevolezza ecclesiastica, a intraprendere l’eventuale dialogo.

Ed è proprio per questo che Candelari ha deciso di chiedere udienza a Monsignor Lomanto, nella speranza di aprire un percorso istituzionale, rispettoso e condiviso.

“È una battaglia in nome della città di Siracusa e di tutti i siracusani che credono in Santa Lucia”, afferma Candelari.