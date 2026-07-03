Ritrovata la 15enne scomparsa. Accertamenti su chi l’avrebbe aiutata

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda della ragazza di 15 anni scomparsa alcuni giorni fa dalla provincia di Siracusa. La giovane è stata ritrovata nel tardo pomeriggio di martedì 30 giugno al termine di un’intensa attività investigativa durata circa 18 ore e coordinata dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza.

La quindicenne è stata rintracciata nelle campagne di Augusta, in prossimità del confine con Carlentini. Al momento del ritrovamento era in buone condizioni di salute.

Nel corso delle indagini è stato inoltre individuato l’uomo che avrebbe favorito il nascondiglio della ragazza. La sua posizione è ora al vaglio dell’Autorità giudiziaria e gli atti sono stati trasmessi alla Procura competente per gli accertamenti del caso.

Secondo quanto emerso, la giovane si sarebbe allontanata volontariamente dalla casa famiglia che la ospitava, poiché non condivideva le regole della struttura. Dopo il ritrovamento è stata affidata ai servizi sociali e successivamente ricondotta nella stessa comunità di accoglienza.

Le operazioni sono state condotte dagli agenti del Commissariato di Augusta, diretto dal vice questore aggiunto Antonio Migliorisi, che hanno portato a termine le ricerche consentendo di rintracciare la minorenne in tempi rapidi e di ricostruire la dinamica dell’allontanamento.