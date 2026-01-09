Ultime news

Ex stazione

Ritrovato il corpo senza vita di Francesco Cavallaro: il 62enne era scomparso a Priolo

Sul posto sono intervenuti il medico legale e il magistrato di turno per gli accertamenti di rito, utili a chiarire le cause della morte

Francesco Cavallaro

Si sono concluse tragicamente le ricerche di Francesco Cavallaro, l’uomo di 62 anni di Priolo di cui non si avevano notizie da tre giorni. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto nelle scorse ore nei pressi dell’ex stazione ferroviaria del Comune della zona industriale.

Secondo i primi riscontri, il decesso potrebbe risalire a ieri o alle ore immediatamente precedenti al ritrovamento. Sul posto sono intervenuti il medico legale e il magistrato di turno per gli accertamenti di rito, utili a chiarire le cause della morte.

Francesco Cavallaro

Continuano le ricerche di Francesco Cavallaro, scomparso ieri a Priolo

Impiegato anche l’elicottero

Le operazioni di ricerca erano scattate subito dopo la segnalazione della scomparsa e si sono svolte seguendo il piano provinciale previsto per questi casi: in campo forze dell’ordine, Protezione Civile, Vigili del Fuoco e numerosi volontari. Nel corso delle attività era stata inoltre approfondita una segnalazione che lo avrebbe indicato nei pressi di alcuni supermercati dell’area della darsena, nel territorio comunale di Augusta; la verifica ha però dato esito negativo.


