Ritrovato il corpo senza vita di Francesco Cavallaro: il 62enne era scomparso a Priolo

Si sono concluse tragicamente le ricerche di Francesco Cavallaro, l’uomo di 62 anni di Priolo di cui non si avevano notizie da tre giorni. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto nelle scorse ore nei pressi dell’ex stazione ferroviaria del Comune della zona industriale.

Secondo i primi riscontri, il decesso potrebbe risalire a ieri o alle ore immediatamente precedenti al ritrovamento. Sul posto sono intervenuti il medico legale e il magistrato di turno per gli accertamenti di rito, utili a chiarire le cause della morte.

Le operazioni di ricerca erano scattate subito dopo la segnalazione della scomparsa e si sono svolte seguendo il piano provinciale previsto per questi casi: in campo forze dell’ordine, Protezione Civile, Vigili del Fuoco e numerosi volontari. Nel corso delle attività era stata inoltre approfondita una segnalazione che lo avrebbe indicato nei pressi di alcuni supermercati dell’area della darsena, nel territorio comunale di Augusta; la verifica ha però dato esito negativo.