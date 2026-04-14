Ritrovato l’uomo scomparso stamattina mentre cercava asparagi

È stato rintracciato dopo molte ore di ricerche l’uomo originario di Solarino di cui non si avevano notizie da stamattina.

Secondo quanto appreso l’uomo sarebbe stato ritrovato nelle campagne nei dintorni di Cassaro e non avrebbe riportato lesioni.

A ritrovarlo sono state le squadre dei Vigili del fuoco di Siracusa e degli altri comuni vicini, che sono intervenute in supporto dei colleghi. Per l’occasione sono stati allertati anche i Vigili del fuoco di Catania, mentre da Agrigento è stata inviata una sala operativa mobile con due operatori e da Messina le unità cinofile.

Pare che l’uomo fosse uscito per andare a raccogliere asparagi senza più dare notizie di sé. Subito sono scattate le ricerche con l’ipotesi che potesse essere caduto in un dirupo.