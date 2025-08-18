Riuniti dopo 30 anni gli ex studenti della Ragioneria

A trent’anni dal diploma, gli ex studenti dell’indirizzo Ragioneria Programmatori dell’istituto Insolera si sono ritrovati per una serata all’insegna dell’emozione e dei ricordi. Tra abbracci, aneddoti e sorrisi, il gruppo ha ripercorso gli anni della scuola, ricordando professori, interrogazioni e complicità nate tra i banchi.

Un’occasione speciale per ritrovare vecchi amici, condividere percorsi di vita e riscoprire un legame che il tempo non ha cancellato. La promessa? Non aspettare altri trent’anni per il prossimo incontro.



