Riunito l’Esecutivo Uil Area Vasta, Luisella Lionti: “Appello alla mobilitazione a Siracusa, Ragusa e Gela per lo sciopero generale”

“Insieme per nuove politiche industriali, necessarie nella transizione ecologica. Insieme per dare soluzioni alle crisi industriali. Sono due dei temi-chiave dello sciopero generale che la Uil con la Cgil ha proclamato per giovedì 16. Quei temi, come gli altri, interessano fortemente la Sicilia e particolarmente l’Area Vasta con il polo agricolo di Ragusa, che vuole e deve essere protagonista nella svolta green forte anche delle sue produzioni di eccellenza, e con i petrolchimici di Priolo e Gela, da cui dipende molto del presente e del futuro nei destini occupazionali e sociali della nostra terra. Per questo, faccio appello alla mobilitazione. Non possiamo permetterci di pagare ancora scelte sbagliate della politica, nessuno può chiederci di restare in silenzio”.

Lo ha detto stamattina Luisella Lionti, solo da pochi giorni segretaria generale della Uil Sicilia, intervenendo in videoconferenza all’Esecutivo dell’Area Vasta Uil Palermo-Siracusa-Ragusa-Gela. L’esponente sindacale ha ricordato come la Sicilia e Palermo siano state scelte per una delle cinque, grandi, manifestazioni nazionali in programma il 16: “Scendiamo in piazza per contestare una manovra di bilancio che non risponde alle esigenze di sviluppo vero, lavoro dignitoso e dignità sociale che noi rivendichiamo. Assieme alla Cgil sollecitiamo cambiamenti concreti per lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati”.

“Dalla nostra Isola – ha aggiunto Luisella Lionti – partirà un messaggio forte e chiaro perché il Mezzogiorno è stanco di opportunità negate. Ed è affamato di interventi per la coesione sociale, perché nessuno resti indietro e resti solo”. La segretaria generale della Uil Sicilia sottolinea, infine, un’altra delle ragioni alla base della proclamazione di sciopero: “Noi chiediamo ormai da troppo tempo l’approvazione della legge sulla non autosufficienza e l’aumento delle risorse a sostegno delle tantissime famiglie, molte anche a Siracusa e Ragusa come a Gela, che vivono ogni giorno la disabilità con dignità, con amore, ma sono costrette a rivendicare rispetto e diritti. Le risorse adesso ci sono e devono essere destinate a chi ha più bisogno. È inspiegabile che ciò non accada”.