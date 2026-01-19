Riversano detriti sulla carreggiata, due sanzioni della Polizia Provinciale di Siracusa

Il Comando di Polizia Provinciale di Siracusa informa la cittadinanza che, in relazione all’attuale emergenza meteo‑climatica, è stato intensificato il presidio delle aree balneari e dei tratti costieri più esposti. Le pattuglie sono operative senza sosta per garantire vigilanza, prevenzione e assistenza ai cittadini, in un momento in cui il territorio richiede massima attenzione.

Nel corso dei controlli, gli operatori hanno individuato due soggetti alla guida di trattori che avevano riversato detriti sulla sede stradale, creando un serio pericolo per la circolazione e aggravando una criticità purtroppo ricorrente sulla SP 104. L’intervento tempestivo ha permesso di contestare le violazioni, imporre l’immediato ripristino dei luoghi e assicurare la completa rimozione del materiale abbandonato.

L’azione svolta rappresenta un segnale di contrasto nei confronti di comportamenti che compromettono sicurezza e decoro. Il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, il tenente colonnello Daniel Amato, rivolge un sincero ringraziamento al personale impegnato nelle operazioni, sottolineando la professionalità e la dedizione dimostrate in queste ore delicate.

Il Presidente del Libero Consorzio Comunale, Michelangelo Giansiracusa, sta seguendo con attenzione l’evolversi dell’allerta meteo, impartendo ogni opportuna direttiva per garantire un coordinamento efficace e una risposta tempestiva alle esigenze del territorio.

Il Comando invita la cittadinanza alla prudenza negli spostamenti, soprattutto in prossimità delle zone costiere, e conferma il massimo impegno nel presidio del territorio provinciale.