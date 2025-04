Rivoluzione digitale per i celiaci, la nuova procedura della Asp di Siracusa piace all’Osservatorio Civico

La provincia di Siracusa si fa protagonista di un importante passo avanti nella gestione dei buoni per l’acquisto di prodotti senza glutine. L’iniziativa, promossa dalla Asp di Siracusa e guidata dal direttore generale Alessandro Caltagirone, sta facendo parlare di sé come il primo progetto del suo genere in Sicilia.

Salvo Sorbello, presidente dell’Osservatorio Civico e del Comitato Consultivo dell’Azienda Sanitaria Provinciale, ha espresso il forte sostegno per l’iniziativa: “la dematerializzazione dei buoni per l’acquisto di prodotti senza glutine rappresenta una procedura innovativa che, per la prima volta in Sicilia, semplificherà l’accesso ai benefici per i pazienti celiaci.“

Per attivare il servizio, i pazienti verranno interpellati via SMS e tramite l’app IO: una volta completato un questionario online, i buoni verranno caricati direttamente sulla tessera sanitaria, dotata di microchip, rendendo così il processo completamente digitale e snello.

Anche Paolo Baronello, presidente dell’Associazione Italiana Celiachia Sicilia, ha accolto con entusiasmo questa evoluzione: “siamo soddisfatti di annunciare questo importante passo in avanti nella semplificazione e modernizzazione del sistema di assistenza integrativa per le persone celiache. Dopo un lungo impegno e un costante dialogo con le istituzioni, l’introduzione della dematerializzazione del buono celiachia elimina il ricorso a documenti cartacei, riduce i costi per il sistema sanitario e snellisce notevolmente le procedure burocratiche.”

Parallelamente, un gruppo di volontari attivo in provincia sta contribuendo alla diffusione e al monitoraggio del nuovo servizio. Il progetto è coordinato da Consuelo Boscarino, Consigliere regionale AIC per Siracusa, e da Miriam Forte, responsabile del progetto “In Fuga dal Glutine” nelle scuole, in particolare negli Istituti Alberghieri, insieme a Santino Privitera e Linda Gennarino, che curano il progetto nazionale AFC (Alimentazione Fuori Casa). Questi ultimi si occupano della formazione e del monitoraggio delle attività di ristorazione per garantire la corretta preparazione e somministrazione di pasti senza glutine.

La trasformazione digitale dei buoni celiachia rappresenta, dunque, non solo una semplificazione procedurale, ma anche un concreto miglioramento della qualità del servizio offerto ai cittadini, con impatti positivi sulla salute e sull’efficienza del sistema sanitario regionale.