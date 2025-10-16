Rivoluzione per la Dislipidemia: Farmaci orali di nuova generazione in farmacia da gennaio

Una svolta attesa da tempo nella sanità siciliana promette di semplificare radicalmente la vita dei pazienti affetti da dislipidemia ad alto rischio cardiovascolare. A partire dal 12 gennaio 2026, i farmaci orali di nuova generazione necessari per la cura di questa patologia saranno disponibili per il ritiro nelle farmacie private convenzionate di tutta la Regione.

L’annuncio, diramato dal Dipartimento di Pianificazione Strategica dell’Assessorato regionale alla Salute, segna un passo decisivo verso un modello sanitario più efficiente e vicino ai cittadini.

L’attuale sistema costringeva i pazienti, spesso anziani o con difficoltà motorie, a recarsi presso le poche farmacie territoriali delle Aziende Sanitarie Provinciali (ASP)—in media solo una ogni 100.000 assistiti—per ritirare le terapie specialistiche. Questa logistica generava notevoli disagi e costi di spostamento, specialmente per chi risiede nelle aree più periferiche o lontane dai centri urbani.

Con la nuova misura, la Regione mira a sfruttare la capillare rete delle farmacie private per semplificare l’accesso alle terapie salvavita, ridurre le attese e i tempi burocratici e favorire la regolarità dei trattamenti, un fattore cruciale nella prevenzione di infarti, ictus e altre complicanze cardiovascolari legate all’ipercolesterolemia.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio piano di riforma della sanità siciliana ed è stata accolta con grande entusiasmo sia dai medici specialisti che dalle associazioni dei pazienti, i quali da anni chiedevano questa cruciale semplificazione del percorso di cura.

La decisione, che era in una fase di stallo da diversi mesi, ha visto il contributo “fondamentale” dell’onorevole Luca Cannata vicepresidente della commissione bilancio, che ha trovato disponibilità nell’assessore alla Salute Daniela Faraoni e ha sbloccato l’iter burocratico.

Con l’attivazione di questo nuovo canale distributivo, la Sicilia si allinea alle migliori pratiche già adottate in altre regioni italiane, confermando l’impegno a modernizzare e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.