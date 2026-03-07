Roberta Bruzzone a Priolo per parlare agli studenti di bullismo e femminicidio

La criminologa e psicologa Roberta Bruzzone sarà a Priolo Gargallo il prossimo 11 marzo per un incontro dedicato agli studenti sul tema del bullismo e della violenza di genere. L’appuntamento, inserito nel progetto “Preferisco Vivere”, si terrà al Teatro comunale a partire dalle ore 9.

Durante l’incontro, la nota esperta di psicologia clinica e forense interverrà con una relazione dal titolo “Educare per prevenire: strategie integrate contro bullismo e femminicidio”, affrontando con i giovani il tema della prevenzione e dell’educazione alle relazioni sane.

All’iniziativa parteciperanno anche il sindaco Pippo Gianni, l’assessore alle Politiche giovanili Maria Grazia Pulvirenti, il maggiore Filippo Giancarlo Cravotta, comandante della Compagnia Carabinieri di Siracusa, e il commissario capo della Polizia di Stato Salvatore Pellegrino.

Il progetto “Preferisco Vivere”, giunto alla terza edizione, è promosso dall’amministrazione comunale e prevede un articolato programma di informazione e formazione rivolto a docenti, genitori e studenti, con diverse iniziative che proseguiranno fino a maggio 2026.

L’obiettivo è quello di prevenire il disagio psicologico e relazionale tra i giovani, affrontando anche il tema delle dipendenze – dalle droghe all’alcol, dal fumo al gioco d’azzardo – e fenomeni sempre più diffusi come cyberbullismo, uso dei social e dipendenza dai dispositivi tecnologici. Un percorso educativo pensato per promuovere consapevolezza, dialogo e strumenti concreti di prevenzione tra le nuove generazioni.