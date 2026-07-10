Roma applaude il Teatro dei Pupi di Siracusa, una tradizione senza tempo

Il Teatro dei Pupi di Siracusa conquista la Capitale e firma un nuovo capitolo della sua storia artistica. Grande successo a Roma per la prima mondiale di “Tosca” interpretata dai pupi siciliani, uno spettacolo innovativo che ha portato l’antica tradizione dell’Opera dei Pupi in una dimensione internazionale, fondendo teatro, musica lirica e alta moda.

Lo spettacolo è andato in scena in una location simbolica della città eterna, l’Acquario Romano, luogo che nel 1990 aveva già ospitato una rappresentazione dell’opera pucciniana. Un progetto nato oltre un anno fa e costruito passo dopo passo dal maestro puparo Alfredo Mauceri e dal direttore artistico Antonino Maletta, con l’obiettivo di esportare e valorizzare la cultura siciliana oltre i confini dell’Isola.

L’idea alla base della produzione è stata quella di trasformare i pupi in autentici interpreti del dramma di Puccini. “I pupi non sono soltanto legno e cartapesta – ha spiegato Maletta – ma veri attori capaci di raccontare storie universali e contemporanee”.

La messa in scena ha richiesto un imponente lavoro creativo e organizzativo. In scena oltre venti personaggi, scenografie dedicate e tre ambientazioni iconiche: la Chiesa di Sant’Andrea, Palazzo Farnese e Castel Sant’Angelo. Il testo teatrale, adattato da Alessandra Mauceri, ha condensato l’opera in un unico atto articolato in tre sequenze narrative.

A rendere ancora più suggestiva la rappresentazione è stata la presenza dell’Orchestra Sinfonica del Teatro Cilea di Reggio Calabria, diretta dal maestro Francesco Attardi, insieme al soprano Elisa Maffi e al tenore Riccardo Della Sciucca. In totale sono state coinvolte circa sessanta persone tra musicisti, tecnici, artisti e organizzatori.

Uno degli elementi più originali della produzione è stato il lavoro sui costumi. Dopo un iniziale contatto con la maison Valentino, la collaborazione è nata con la prestigiosa Accademia di Costume e Moda di Roma, tra le più importanti al mondo. Gli studenti e i professionisti dell’Accademia hanno realizzato abiti esclusivi per i pupi, studiati appositamente per le esigenze tecniche del teatro tradizionale siciliano.

L’evento ha avuto anche un forte valore istituzionale. La serata è stata aperta da un messaggio del presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha voluto sottolineare il valore culturale e identitario dell’iniziativa. Tra gli ospiti erano presenti diplomatici, rappresentanti delle istituzioni, imprenditori e personalità del mondo della cultura.

Per il Teatro dei Pupi di Siracusa si tratta di un risultato storico che conferma la vitalità di una tradizione riconosciuta dall’Unesco come patrimonio immateriale dell’umanità. Un’arte che continua a rinnovarsi e che guarda al futuro senza rinunciare alle proprie radici.

Intanto l’attività del teatro prosegue con la programmazione tradizionale dedicata ai paladini e ai cavalieri, nuovi spettacoli per ragazzi e importanti progetti culturali che porteranno ancora una volta l’Opera dei Pupi oltre i confini della Sicilia, mantenendo vivo un patrimonio che continua a emozionare generazioni diverse.