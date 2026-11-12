Ultime News

Attualità SIRACUSA ROSOLINI

Rosolinesi in Siracusa, Corrado Di Stefano confermato presidente per acclamazione

di Giulio Perotti ·
Condividi
Il gagliardetto dell'associazione Rosolinesi in Siracusa

In occasione del 27° anniversario della fondazione, l’Assemblea dei soci dell’Associazione “Rosolinesi in Siracusa” si è riunita per il rinnovo delle cariche sociali. Con un voto unanime espresso per acclamazione, lo storico presidente fondatore, Cavalier Corrado Di Stefano, è stato riconfermato alla guida del sodalizio socio-culturale.

Sotto la guida di Di Stefano, l’associazione è diventata in quasi trent’anni un punto di riferimento fondamentale per la salvaguardia dell’identità locale, distinguendosi per importanti ricerche d’archivio e storiche sulla Grande Guerra, che hanno portato tra l’altro a storiche varianti toponomastiche nel Comune di Rosolini.

Ad affiancare il Presidente nel neoeletto Comitato Direttivo saranno Giovanna Covato (vicepresidente), Salvatore Francalanza (segretario), Luigi Loreto (tesoriere e cassiere) e Nuccia Gennaro (consigliere). Completano l’organigramma Angela Cappello e Giuseppina Oddo per il Collegio dei revisori, insieme a Carmen Di Stefano e Melchiorre Castagnino nel Collegio dei probiviri.

Ringrazio l’Assemblea per la rinnovata fiducia -, ha dichiarato il Presidente Di Stefano -. Continueremo a lavorare con lo stesso entusiasmo per tutelare la nostra memoria storica, valorizzare le tradizioni locali e intensificare i progetti didattici intrapresi con le scuole del territorio“.

Giulio Perotti

Giulio Perotti

Giornalista pubblicista dal 2016 e veterano della redazione, dove scrive dal 2011: sport, cronaca, politica locale e ambiente. Consigliere nazionale Fnsi e delegato Assostampa Sicilia, è la memoria storica del giornale.

Scopri la redazione

Leggi anche