Rosolinesi in Siracusa, Corrado Di Stefano confermato presidente per acclamazione

Attualità · SIRACUSA ROSOLINI

In occasione del 27° anniversario della fondazione, l’Assemblea dei soci dell’Associazione “Rosolinesi in Siracusa” si è riunita per il rinnovo delle cariche sociali. Con un voto unanime espresso per acclamazione, lo storico presidente fondatore, Cavalier Corrado Di Stefano, è stato riconfermato alla guida del sodalizio socio-culturale.

Sotto la guida di Di Stefano, l’associazione è diventata in quasi trent’anni un punto di riferimento fondamentale per la salvaguardia dell’identità locale, distinguendosi per importanti ricerche d’archivio e storiche sulla Grande Guerra, che hanno portato tra l’altro a storiche varianti toponomastiche nel Comune di Rosolini.

Ad affiancare il Presidente nel neoeletto Comitato Direttivo saranno Giovanna Covato (vicepresidente), Salvatore Francalanza (segretario), Luigi Loreto (tesoriere e cassiere) e Nuccia Gennaro (consigliere). Completano l’organigramma Angela Cappello e Giuseppina Oddo per il Collegio dei revisori, insieme a Carmen Di Stefano e Melchiorre Castagnino nel Collegio dei probiviri.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

“Ringrazio l’Assemblea per la rinnovata fiducia -, ha dichiarato il Presidente Di Stefano -. Continueremo a lavorare con lo stesso entusiasmo per tutelare la nostra memoria storica, valorizzare le tradizioni locali e intensificare i progetti didattici intrapresi con le scuole del territorio“.