Rosolini, aggravata misura cautelare per una 28enne

Carabinieri della Stazione di Rosolini hanno arrestato una 28enne in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare emesso dalla Corte di Appello di Palermo.

La donna, che dal 14 dicembre era sottoposta all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per reati contro il patrimonio, è stata più volte segnalata dai Carabinieri per violazioni alle prescrizioni legate alla misura cautelare e l’Autorità Giudiziaria ha disposto l’aggravamento della precedente misura.

La 28enne è stata associata alla Casa Circondariale “Piazza Lanza” di Catania.