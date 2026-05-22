Rosolini, al via i lavori per il Tensostatico. Gennuso (FI): “Mantenuto l’impegno”

Prenderanno ufficialmente il via oggi i lavori di ristrutturazione del Tensostatico di Rosolini, un intervento reso possibile grazie a un emendamento da 330 mila euro presentato dall’On. Riccardo Gennuso all’Assemblea Regionale Siciliana.

“Con la consegna dei lavori – dichiara l’On. Riccardo Gennuso – manteniamo un impegno concreto nei confronti della nostra comunità e soprattutto dei più giovani. Il Tensostatico rappresenta un punto di riferimento importante per Rosolini, ma da troppo tempo necessitava di interventi strutturali significativi”.

L’intervento consentirà di restituire alla città uno spazio rinnovato, più sicuro e funzionale, destinato alla pratica sportiva, all’aggregazione sociale e alla crescita delle nuove generazioni.

“Investire nello sport significa investire nel futuro – aggiunge Gennuso –. Vogliamo offrire ai ragazzi un luogo sano dove poter praticare attività sportive, crescere insieme e vivere momenti di condivisione. È una risposta concreta alle esigenze del territorio e un segnale importante di attenzione verso Rosolini”.

L’avvio dei lavori segna un passaggio atteso dalla comunità locale, che potrà presto tornare a usufruire di una struttura moderna e adeguata alle esigenze delle associazioni sportive e dei cittadini.