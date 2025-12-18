Rosolini, arrestato 37enne per evasione

A Rosolini, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Noto, nel corso dei predisposti controlli ai soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, hanno arrestato un 37enne per evasione.

L’uomo, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, che dal mese di ottobre era sottoposto agli arresti domiciliari per tentata rapina, furto e ricettazione, martedì pomeriggio, all’atto del controllo da parte dei Carabinieri, è stato sorpreso fuori dalla sua abitazione.