Rosolini, arrestato un 29enne per rapina

I Carabinieri della Stazione di Rosolini hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un pregiudicato 29enne ritenuto responsabile di rapina. Le tempestive attività investigative condotte dai Carabinieri, scaturite dalla denuncia di una rapina commessa il pomeriggio del 4 marzo ai danni di un 31enne, hanno consentito di identificare l’autore che, dopo aver minacciato la vittima, gli ha sottratto 320 euro per poi dileguarsi.

Attraverso la descrizione fornita dalla vittima e l’analisi dei sistemi di video sorveglianza della zona, i Carabinieri hanno rintracciato il 29enne nel centro cittadino, trovandolo ancora in possesso di parte del denaro.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.