Rosolini, arrestato un 40enne per evasione e denunciato un 37enne per furto in abitazione

I Carabinieri della Stazione di Rosolini hanno arrestato due uomini: un 40enne per evasione e un 37enne per furto in abitazione, in esecuzione di due ordini di carcerazione emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale, Ufficio Esecuzioni Penali, di Siracusa.

Il 40enne, con precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona, è stato condannato a 8 mesi di reclusione per evasione ed è stato associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa. Il 37enne, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, dovrà scontare in regime di detenzione domiciliare, 11 mesi e 15 giorni di pena residua per un furto in abitazione commesso nel 2017.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza