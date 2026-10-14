Rosolini, azzeramento Giunta. Gerratana (PD): “No al rimpasto di facciata”

Politica · Amministrazione

L’azzeramento della giunta comunale di Rosolini accende lo scontro politico in città. La decisione del sindaco viene contestata duramente in una nota del segretario provinciale del PD di Siracusa, Piergiorgio Gerratana, che descrive questa scelta come “l‘ennesimo atto di una crisi politica e amministrativa ormai irreversibile“. Un gesto, secondo Gerratana, “che si configura non come una scelta strategica per il bene della comunità, ma come il tentato alibi di una gestione fallimentare. Dopo aver azzerato la vita sociale ed economica della città e aver soffocato le speranze di ripartenza di cittadini, famiglie e imprese, oggi (ieri, ndr) il sindaco azzera gli esecutori di un progetto che si è dimostrato del tutto inadeguato. Rimescolare le carte e cambiare le pedine non servirà a cancellare gli errori e l’immobilismo che hanno caratterizzato questo mandato”.

Per il segretario provinciale è arrivato il momento di lanciare un messaggio “chiaro e inequivocabile” alla comunità e alla classe politica locale. “Chiunque oggi si renda disponibile ad accettare la nomina ad assessore, entrando a far parte di questa giunta, si assumerà la piena e diretta responsabilità politica e morale del baratro in cui è stata spinta la nostra città. Rivolgo un accorato invito a tutte le forze politiche, alle professionalità locali e a tutti i cittadini di buona volontà a rifiutare qualsiasi incarico di assessorato offerto da questo sindaco. Prestarsi a questa operazione di restyling significherebbe diventare complici di un fallimento conclamato. Rosolini non ha bisogno di nuove poltrone o di un ennesimo “rimpasto di facciata”, ma di una svolta radicale, di dignità istituzionale e di un’amministrazione capace di restituire futuro e speranza alla nostra comunità”.