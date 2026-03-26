Rosolini, beve la candeggina e finisce in ospedale: è sotto osservazione

Ingerisce candeggina e finisce in ospedale. Un gesto che avrebbe potuto avere conseguenze pericolosissime quello che si è verificato stamattina a Rosolini, protagonista un artigiano che in un momento di debolezza ha bevuto candeggina finendo poi per essere soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale di Avola dove resta sotto osservazione.

Sulla vicenda indaga la Polizia Municipale di Rosolini. Secondo quanto spiegato da fonti del Comune, l’uomo viveva in un appartamento delle case popolari e recentemente era stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio. Dopo il ricovero, era ospite in una struttura di assistenza, dalla quale stamattina si sarebbe allontanato all’improvviso per mettere in atto il proprio piano.