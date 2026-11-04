Rosolini, bocciato il bilancio riequilibrato e Spadola annuncia ricorso

Politica · Il caso

Il sindaco Giovanni Spadola interviene dopo la bocciatura da parte del Ministero dell’Interno dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato del Comune di Rosolini per gli anni 2019-2023. Il primo cittadino ha espresso rammarico per il parere non favorevole, rivendicando il lavoro svolto dall’amministrazione comunale, dai dirigenti e dai dipendenti dell’ente nel tentativo di risanare la situazione finanziaria.

Spadola ha ricordato che, nei 18 mesi trascorsi dalla presentazione del documento in Consiglio comunale, l’amministrazione avrebbe adottato una politica di forte contenimento delle spese, intervenendo anche sui costi ordinari degli uffici e puntando a incrementare le entrate tributarie.

“Sono molto dispiaciuto per il parere non favorevole che ci è stato notificato. È stato fatto un grande lavoro, con tanti sacrifici da parte mia, dei dirigenti e di tutti i dipendenti comunali”, ha dichiarato il sindaco, sottolineando che al momento della presentazione del bilancio erano stati acquisiti i pareri favorevoli degli enti competenti, compreso quello del collegio dei revisori dei conti.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Il primo cittadino ha inoltre rivendicato i risultati ottenuti sul fronte dei lavori pubblici, evidenziando che i cantieri attualmente presenti in città sono stati avviati grazie a progetti finanziati attraverso il Pnrr e altre risorse nazionali e regionali. Una parte dell’intervento è stata dedicata anche al problema della riscossione dei tributi. Spadola ha riferito di un confronto avuto a Roma con gli uffici ministeriali, durante il quale sarebbe emerso il dato di una percentuale di contribuenti in regola pari al 40%, contro un 60% che non verserebbe le imposte dovute.

“Capisco le difficoltà del vivere quotidiano. Non è facile oggi portare avanti una famiglia e, con il carovita, le tasse comunali finiscono spesso in secondo piano”, ha affermato il sindaco, richiamando anche la recente partecipazione alla manifestazione contro il caro vita insieme agli studenti.

Sul futuro amministrativo, Spadola ha annunciato che il Comune attenderà la notifica del provvedimento ministeriale e le relative motivazioni prima di decidere i successivi passaggi. “Sicuramente il percorso che faremo sarà quello di presentare ricorso”, ha anticipato.

Il sindaco ha infine voluto rassicurare la cittadinanza sulle conseguenze della decisione ministeriale: “Non ci sarà nessuno scioglimento del Consiglio comunale. State sereni e siate fiduciosi”.