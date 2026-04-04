Rosolini, definizione Agevolata. L’opposizione: “la delibera riguarda solo i debiti del Comune, non quelli dei cittadini”

In merito alle dichiarazioni rilasciate dal Sindaco Giovanni Spadola sulla Delibera di Giunta n. 40 del 3 aprile 2026, i consiglieri comunali di opposizione intervengono con fermezza per chiarire, a loro dire, la reale portata del provvedimento.
Secondo quanto dichiarato dal primo cittadino, la delibera rappresenterebbe “una scelta politica chiara per stare accanto alla gente” e un’opportunità per offrire “respiro alle famiglie”. Una ricostruzione che l’opposizione definisce fuorviante, sostenendo che il contenuto dell’atto amministrativo riguardi esclusivamente l’adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti del Comune di Rosolini nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, e non preveda alcun beneficio diretto per cittadini o attività commerciali.
“Si tratta, in sostanza, della regolarizzazione di debiti dell’Ente stesso”, sottolineano i consiglieri, evidenziando come restino esclusi, almeno per il momento, i contribuenti che confidavano in misure di alleggerimento delle proprie posizioni debitorie.
I gruppi di opposizione esprimono inoltre forte preoccupazione per quella che definiscono una grave confusione tra debiti dell’Ente e tributi dei privati cittadini, attribuendo al Sindaco — che detiene anche la delega al Bilancio — la responsabilità politica di una comunicazione ritenuta imprecisa o, peggio, ingannevole.
Nel ribadire il proprio ruolo propositivo, i consiglieri ricordano di aver già avanzato, nella seduta consiliare del 20 marzo 2026, una mozione d’indirizzo per l’adesione del Comune alla cosiddetta “Rottamazione-Quinquies”, finalizzata a consentire ai cittadini di definire in modo agevolato i carichi affidati all’agente della riscossione. Mozione approvata all’unanimità dai presenti, inclusi esponenti della maggioranza.
“Se davvero le persone vengono prima di tutto — concludono — si dia seguito a quell’indirizzo politico con atti concreti, evitando comunicazioni che non trovano riscontro nella realtà giuridica e contabile”.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni