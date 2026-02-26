Rosolini, degrado alla vasca del Parco Giovanni Paolo II: interrogazione del consigliere Davide Soli

Torna al centro dell’attenzione il Parco Giovanni Paolo II, e in particolare la vasca ornamentale recentemente interessata da lavori di riqualificazione. A sollevare la questione è il consigliere comunale Davide Soli del Partito Democratico, che denuncia pubblicamente lo stato di degrado in cui verserebbe oggi l’impianto.

Secondo quanto dichiarato dal consigliere, l’acqua della vasca si presenterebbe torbida e sporca, al punto da rendere impossibile la visione del fondo. Una situazione che, evidenzia Soli, non sarebbe imputabile alla ditta esecutrice dei lavori, la quale avrebbe anzi effettuato interventi di rifinitura per due volte a causa di indicazioni poco chiare provenienti dall’Amministrazione comunale.

I lavori di sistemazione rientravano nel finanziamento regionale di 100 mila euro destinato al progetto di “Rigenerazione urbana e piano straordinario di pulizia del territorio”. Di questi, circa 39 mila euro sarebbero stati impiegati per interventi legati alla vasca.

Il riferimento è anche al video diffuso lo scorso 9 gennaio, nel quale l’assessore Carmelo Floriddia annunciava la conclusione dei lavori e la ricollocazione dei pesci all’interno della vasca. A distanza di poche settimane, però, il quadro apparirebbe già compromesso.

Secondo Soli, non si tratterebbe di semplice accumulo di sporco, ma di un possibile malfunzionamento del sistema di ricircolo o delle pompe, elemento che renderebbe inefficace l’investimento effettuato.

«Non è una polemica fine a se stessa – sottolinea il consigliere – ma una richiesta di rispetto per la città». L’esponente dem chiede un intervento tempestivo e risolutivo, anche alla luce della presenza di animali nella vasca e della frequentazione del parco da parte di famiglie e bambini.

Al momento non risultano dichiarazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione comunale. La vicenda potrebbe approdare in Consiglio comunale nelle prossime sedute.