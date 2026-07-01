Rosolini, degrado alla vasca “Giovanni Paolo II”: cittadini e opposizione denunciano abbandono dell’area riqualificata

Tornano le polemiche sulla vasca del Parco “Giovanni Paolo II”, uno degli interventi di riqualificazione urbana realizzati negli ultimi anni nel territorio comunale, oggi al centro di forti critiche per il presunto stato di abbandono e mancata manutenzione.

L’opera, finanziata con circa 39.000 euro di fondi pubblici, era stata presentata come un intervento di rigenerazione ambientale e valorizzazione del verde urbano, con sistemi di ossigenazione e filtraggio naturale delle acque e la reintroduzione della fauna ittica.

Tuttavia, secondo quanto segnalato da esponenti dell’opposizione consiliare e da diverse segnalazioni dei cittadini, la situazione attuale dell’area risulterebbe critica: acqua stagnante e torbida, impianti non funzionanti e condizioni generali di degrado che renderebbero difficoltosa la fruizione dello spazio pubblico.

In fase di chiusura dei lavori erano stati annunciati ulteriori interventi migliorativi, tra cui l’attivazione di strumenti per la rimozione dei sedimenti e la pubblicazione di una manifestazione di interesse per l’affidamento della gestione dell’area, con l’obiettivo di garantirne una manutenzione continuativa. A distanza di mesi, però, non risulterebbero ancora attivate soluzioni strutturate in tal senso.

La vicenda riapre il dibattito sulla gestione delle opere pubbliche e sulla manutenzione post-intervento, con particolare riferimento alla necessità di garantire continuità nella cura degli spazi riqualificati.

Dall’opposizione arriva la richiesta di un intervento urgente per il ripristino delle condizioni di decoro e funzionalità dell’area, oltre a maggiore chiarezza sulle tempistiche degli interventi annunciati dall’amministrazione.

Il caso della vasca “Giovanni Paolo II” diventa così simbolo di una più ampia discussione sul rapporto tra investimenti pubblici, manutenzione e reale valorizzazione delle opere nel territorio comunale.