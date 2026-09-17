Rosolini, dimezzate le ore Asacom. Il Pd: “Dov’è la deputazione regionale?”

Politica · Scuola

Il servizio Asacom per gli alunni con disabilità parte a Rosolini con una pesante riduzione delle ore di assistenza. La Giunta comunale, con la deliberazione n. 94 del 17 settembre, ha dato l’indirizzo per l’avvio del servizio per l’anno scolastico 2026/2027 disponendo, per ragioni legate alle risorse disponibili, una decurtazione di almeno il 50% delle ore settimanali di assistenza specialistica proposte dagli istituti comprensivi.

Una situazione che provoca la dura reazione del Partito Democratico di Rosolini. A intervenire è il segretario del circolo “Pietro Assenza”, Tonino Basile, che punta il dito contro l’amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Spadola e chiama in causa anche la deputazione regionale vicina alla maggioranza.

“È avvilente leggere questa notizia a scuola già iniziata – afferma Basile – e constatare che non esistono le coperture finanziarie per rispondere ai bisogni di bambini fragili. Si tratta di un fallimento della politica tutta, al quale il Partito Democratico non intende restare indifferente”.

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Secondo quanto denunciato dal PD, il problema riguarda 52 alunni con disabilità grave, per i quali le disponibilità economiche del Comune non consentirebbero di assicurare integralmente il monte ore richiesto.

“È chiaro che le disponibilità finanziarie non si possono inventare – prosegue Basile – ma è altrettanto chiaro che esiste una precisa responsabilità di questa amministrazione: non si può arrivare all’ultimo momento e scoprire che mancano le coperture per un servizio essenziale”.

Nel mirino del segretario dem finisce anche la tempistica del provvedimento, approvato il 17 settembre, quando l’anno scolastico era già iniziato.

Per Basile non si tratterebbe di un semplice ritardo amministrativo, ma del segnale di una programmazione insufficiente rispetto a un servizio considerato essenziale per garantire il diritto allo studio e l’inclusione degli alunni con disabilità.

Il segretario del PD contrappone inoltre la carenza di risorse per l’Asacom alle somme destinate dall’amministrazione ad altre iniziative.

“La stessa amministrazione – attacca – non ha mai mancato di essere puntuale e generosa quando si è trattato di finanziare sagre, feste e fuochi d’artificio”.

Si tratta di una valutazione politica del Partito Democratico: per stabilire l’effettivo rapporto tra queste spese e le risorse utilizzabili per l’assistenza scolastica sarebbe necessario analizzare capitoli di bilancio, fonti di finanziamento e relativi vincoli di destinazione.

Il circolo “Pietro Assenza” annuncia adesso iniziative attraverso i propri rappresentanti istituzionali per cercare ulteriori risorse e ottenere il ripristino completo delle ore.

“Come Partito Democratico – afferma Basile – ci attiveremo attraverso i nostri rappresentanti a livello regionale e nazionale per fare pressione e garantire il ripristino integrale del servizio”.

Da qui anche l’affondo nei confronti della rappresentanza politica regionale considerata vicina all’amministrazione Spadola.

“La deputazione regionale vicina all’amministrazione – domanda Basile – dov’è quando si tratta di tutelare i diritti dei bambini con disabilità? È qui che si misura la differenza tra chi fa politica per il consenso e chi la fa per il bene comune”.

La questione, adesso, è soprattutto finanziaria: capire se nelle prossime settimane potranno essere individuate ulteriori risorse per riportare il servizio al monte ore richiesto, evitando che la riduzione prevista all’avvio dell’anno scolastico diventi strutturale.