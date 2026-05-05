Rosolini, discarica davanti alle case popolari. Soli: “bonifica immediata e sanzioni”

“In qualità di consigliere comunale del Partito Democratico, sento il dovere di rappresentare la voce di alcuni abitanti della zona per denunciare una situazione di intollerabile degrado che sta interessando l’area antistante le case popolari, attualmente oggetto di importanti lavori di ristrutturazione”.

Così Davide Soli, consigliere comunale del Partito Democratico di Rosolini.

“Proprio all’ingresso del complesso si è formata una vera e propria discarica a cielo aperto, composta da rifiuti ingombranti, materassi e scarti di vario genere. – dice – Un’immagine indecorosa per chi vi risiede e per l’intera città. Che sia chiaro l’intento di questa nota non è alimentare sterili polemiche politiche o addossare colpe all’Amministrazione Comunale. Tuttavia, è urgente e indispensabile un intervento immediato di bonifica”.

“Sono più di tre giorni che questi rifiuti restano in strada e l’area rischia di diventare un polo attrattivo per nuovi abbandoni, senza contare il serio pericolo di eventuali incendi. Se da un lato chiediamo attenzione all’amministrazione, dall’altro non possiamo ignorare la responsabilità di alcuni cittadini. È inaccettabile che, approfittando della situazione, qualcuno decida di liberarsi di materiali ingombranti, calpestando ogni regola del vivere civile. È un insulto alla nostra Rosolini. Abbiamo un centro di raccolta comunale attivo e funzionante dove ogni cittadino può conferire gratuitamente i propri rifiuti ingombranti. Non ci sono scuse per questo scempio. – conclude Soli – Confido che le telecamere di videosorveglianza poste nei pressi dell’area abbiano immortalato i responsabili. Chiedo formalmente all’amministrazione comunale di procedere all’identificazione e alla sanzione dei trasgressori perché la tolleranza verso chi deturpa il bene comune deve essere zero.