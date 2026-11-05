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Cronaca ROSOLINI CARABINIERI

Rosolini, due denunciati nei controlli: mazza in auto e violazione Sorveglianza Speciale

di Oriana Gionfriddo ·
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carabinieri rosolini

I Carabinieri della Stazione di Rosolini, nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà due uomini ed eseguito perquisizioni personali e veicolari per la ricerca di armi e droga.

Nel corso dei controlli, un 21enne è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere poiché, a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di una mazza da baseball occultata all’interno della propria autovettura e un 27enne è stato denunciato per violazione degli obblighi connessi alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale cui era sottoposto non essendo stato trovato presso l’abitazione al momento del controllo dei Carabinieri.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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