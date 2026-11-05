Rosolini, due denunciati nei controlli: mazza in auto e violazione Sorveglianza Speciale

Cronaca · ROSOLINI CARABINIERI

I Carabinieri della Stazione di Rosolini, nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà due uomini ed eseguito perquisizioni personali e veicolari per la ricerca di armi e droga.

Nel corso dei controlli, un 21enne è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere poiché, a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di una mazza da baseball occultata all’interno della propria autovettura e un 27enne è stato denunciato per violazione degli obblighi connessi alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale cui era sottoposto non essendo stato trovato presso l’abitazione al momento del controllo dei Carabinieri.