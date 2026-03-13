Rosolini, due nuovi assessori nella Giunta Spadola: Azzaro ed Errante 

Novità nella giunta comunale di Rosolini. Il sindaco Giovanni Spadola ha presentato questa mattina alla città due nuovi assessori che entrano a far parte della squadra di governo: l’avvocato Maria Pina Azzaro e il professor Roberto Errante.

A Maria Pina Azzaro è stata affidata la delega ai Servizi sociali, un incarico definito dal primo cittadino «delicato e profondamente umano», legato alla gestione delle fragilità presenti nella comunità. L’avvocato Azzaro raccoglie il testimone lasciato dall’assessore dimissionaria Rosy Gradante, alla quale Spadola ha rivolto un ringraziamento per il lavoro svolto «con dedizione e sensibilità».

Al professor Roberto Errante, invece, sono state assegnate le deleghe a Sport, Turismo e Spettacolo, ambiti che – nelle parole del sindaco – avranno il compito di valorizzare «le energie positive della città attraverso lo sport, la cultura, gli eventi e la promozione del territorio».

Nel corso della presentazione, il sindaco Spadola ha sottolineato come la scelta dei nuovi componenti della giunta sia avvenuta in tempi rapidi: «In meno di 24 ore siamo stati in grado di individuare e presentare i nuovi assessori», ha dichiarato, attribuendo questo risultato al clima di «serenità, collaborazione e fiducia» presente all’interno della squadra amministrativa.

Spadola ha poi ribadito la linea seguita durante i quasi quattro anni di amministrazione: «Ho scelto una strada chiara, quella dei non azzeramenti, delle rotture o dei colpi di scena, ma della responsabilità, della continuità e del lavoro quotidiano».

Secondo il primo cittadino, amministrare una città significa assumersi ogni giorno il peso delle decisioni, ma anche saper rinnovare la squadra quando necessario, rafforzandola con persone «competenti, motivate e pronte a mettersi al servizio della comunità.

«La mia bussola è sempre stata la serenità dei cittadini e la sicurezza della vita amministrativa della nostra città», ha concluso Spadola, ricordando come dietro ogni atto amministrativo ci siano le famiglie, i giovani, gli anziani e le difficoltà di un’intera comunità.

Il sindaco ha infine augurato buon lavoro ai nuovi assessori, ribadendo l’impegno dell’amministrazione a proseguire l’attività con «impegno, passione e senso delle istituzioni», perché «Rosolini merita un’amministrazione presente, stabile e operosa».