Rosolini, focus sulla crisi in Medio Oriente: il Generale Ippoliti incontra cittadini e istituzioni

Si è svolto martedì 19 maggio, a Rosolini, presso l’Auditorium della Chiesa di Santa Caterina, l’incontro informativo dal titolo “Dall’Iran al Mondo: guerra, risorse e minacce alla stabilità globale”, che ha visto la partecipazione del Generale Francesco Ippoliti, esperto di geopolitica e questioni mediorientali ed ex addetto militare presso l’Ambasciata italiana a Teheran.

Nel corso dell’incontro, il Generale Ippoliti ha offerto al pubblico una dettagliata analisi delle complesse dinamiche che interessano il Medio Oriente e dei riflessi che tali tensioni producono sugli equilibri geopolitici internazionali. Particolare attenzione è stata dedicata alle strategie legate alle risorse energetiche, ai conflitti nell’area mediorientale e alle conseguenze economiche, politiche e sociali che queste crisi determinano a livello globale.

L’evento ha riscosso grande interesse e apprezzamento da parte dell’Amministrazione comunale di Rosolini, rappresentata dall’assessore Maria Pina Azzaro e dal presidente del Consiglio comunale Corrado Sortino. Nel corso della serata, al Generale Ippoliti è stato consegnato un attestato di benemerenza a nome della cittadinanza, quale riconoscimento per la professionalità e l’esperienza messe a disposizione della comunità.

L’Amministrazione comunale ha inoltre conferito attestati di benemerenza a Giuseppe Pantano, presidente provinciale di ANAP-Confartigianato Siracusa, “per aver portato con orgoglio il nome di Rosolini nel mondo e diffuso la cultura e le tradizioni locali anche in qualità di Ambasciatore Unesco della cucina mediterranea”, e a Salvatore Sortino, imprenditore rosolinese e componente della Giunta provinciale di Confartigianato Imprese Siracusa, “per il fattivo impegno nel settore imprenditoriale e sociale della città”.

Particolarmente emozionante l’intervento di don Salvatore Cerruto, parroco della Chiesa di Santa Caterina, che, richiamando alcuni passi del Vangelo, ha ricordato le sofferenze delle popolazioni civili, soprattutto di bambini e anziani, vittime innocenti delle guerre che continuano a colpire diverse aree del mondo.

A chiudere i lavori è stato Enzo Caschetto, segretario provinciale di Confartigianato Imprese Siracusa, che ha evidenziato come l’instabilità del Medio Oriente incida pesantemente sui costi dell’energia e delle materie prime. “I Paesi del Golfo – ha sottolineato – restano tra i principali produttori ed esportatori di petrolio e gas, fondamentali ancora oggi per la produzione energetica. L’aumento dei costi per le imprese rischia di riflettersi sui prezzi di beni e servizi, generando una riduzione del potere d’acquisto delle famiglie e colpendo soprattutto le fasce sociali più fragili, come i pensionati rappresentati da ANAP sul territorio nazionale”.