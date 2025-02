Rosolini, gli studenti del Sant’Alessandra a sostegno dell’associazione Cuore Randagio

“Adotta un randagio. Adotta un amico”. È con questo slogan che gli studenti di “Cittadino del mondo – Progetto Service learning” dell’I.C. “S. Alessandra” di Rosolini si sono recati sabato 1 febbraio, in Piazza Garibaldi a sostegno dell’Associazione Cuore randagio. Gli studenti hanno trattato la tematica dell’abbandono e del randagismo attraverso un’attività informativa e di sensibilizzazione, trattando con i presenti quella che è una piaga sociale che attanaglia l’Italia e che vede la Sicilia, secondo i dati forniti dal Ministero della salute ed aggiornati al 3 gennaio 2025, seconda Regione in numero di cani vaganti catturati sul territorio.

L’attività, promossa dal Dirigente scolastico Salvatore Lupo e curata dalle docenti Rosamaria Mancuso e Simona Bordonaro, fa parte del progetto FSE+, Progetto R…estate a scuola- ESO4.6-A4.A-FSEPN-SI-2024-118. Un progetto d’ampio respiro articolato in una serie di esperienze su territorio con Associazioni di varia tipologia che fanno della solidarietà e del volontariato la loro essenza. Filo conduttore del progetto il Service learning inteso quale proposta pedagogica che unisce il Service (la cittadinanza attiva, le azioni solidali ed il volontariato per la comunità) al Learning (l’apprendimento, l’acquisizione di competenze sociali e professionali). Un servizio solidale alla comunità, attraverso un’attività educativa articolata e coerente, per diventare “cittadini del mondo”, relazionandosi “all’altro da sé” in modo empatico, gentile, riflessivo.

I 22 studenti che fanno parte del progetto sono: Ibrahim Ammar, Paolo Candiano, Matilde Cicciarella, Zsolt Mattia Calvo, Luigi Di Mari, Rares Cristian Dinu, Alessia Ignaccolo, Matilda Lorefice, Chiara Macauda, Andrea Massari, Stefan Ippolito Meli, GiovanniMermina, Virginia Nucifora, Mariacarmela Passarello, NancyPetriglieri, Kevin Petrolo, Daniel Puglisi, Susanna Puglisi, NicolòRandazzo, Gabryel Scifo, Ilaria Spadola, Flora Maria Trombatore.

A preparare gli studenti nell’attività informativa e di sensibilizzazione che si è svolta in Piazza Garibaldi, alcune volontarie dell’Associazione Cuore randagio, che attraverso un incontro informativo ed alcune attività laboratoriali presso la sede dell’Associazione, hanno introdotto gli studenti a questa tematica.

Un esempio di didattica esperienziale per coltivare coscienza civica e cittadinanza attiva.