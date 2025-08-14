Rosolini, gran finale per la “Sagra dell’Arancino” con il concerto dei Collage

Si chiude questa sera, al Parco Giovanni Paolo II, l’edizione 2025 della “Sagra dell’Arancino”, l’evento promosso dall’Amministrazione comunale di Rosolini in collaborazione con il gruppo Eventi Sicilia. A fare da colonna sonora all’ultima serata sarà il concerto dei Collage, storica band italiana pronta a far cantare il pubblico.

A partire dalle ore 20, il parco si trasformerà nuovamente in un palcoscenico di sapori, musica, folclore e cultura. Stand gastronomici, spettacoli e momenti di aggregazione hanno accompagnato per giorni una manifestazione che, già alla sua apertura, ha registrato un vero e proprio boom di presenze.





L’evento si conferma così uno degli appuntamenti estivi più attesi a Rosolini, capace di unire tradizione culinaria e intrattenimento. “Qui è tutto pronto per voi – fa sapere il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola – vi aspettiamo numerosi per condividere insieme l’ultima, grande serata della Sagra dell’Arancino”.