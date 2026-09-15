Rosolini, i comitati dei genitori contro il rinvio della prima campanella

Attualità · Emergenza caldo

La prima campanella a Rosolini è rimasta in silenzio e, a contestare il rinvio dell’avvio delle attività didattiche per l’anno scolastico 2026/2027, sono ora i comitati dei genitori degli istituti comprensivi “S. Alessandra” e “De Cillis”.

In una lettera indirizzata al sindaco, le famiglie esprimono il proprio dissenso rispetto alla decisione di posticipare l’inizio delle lezioni a causa delle elevate temperature. Una scelta che, pur riconoscendo l’attenzione rivolta alla salute e al benessere degli studenti, viene giudicata dai genitori non risolutiva e capace, al contrario, di produrre ricadute sul piano educativo, sociale ed economico.

Il primo problema indicato riguarda la perdita di giorni di attività didattica. Secondo i comitati, il rinvio incide sulla continuità dell’offerta formativa e sottrae agli studenti tempo di apprendimento e di socializzazione.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Ma il tema centrale della protesta riguarda soprattutto l’organizzazione familiare. Il posticipo, sostengono i genitori, avrebbe lasciato centinaia di famiglie con difficoltà nella conciliazione tra lavoro e gestione dei figli durante le giornate feriali.

Nella lettera viene ricordato che già durante i mesi estivi molte famiglie sarebbero state costrette a ricorrere a permessi non retribuiti oppure a sostenere costi aggiuntivi per servizi di baby-sitting. Un ulteriore rinvio, dunque, avrebbe aggravato una situazione già complessa.

I comitati richiamano anche i progetti Pon realizzati a luglio, sostenendo che in quel periodo le famiglie vi avrebbero aderito massicciamente proprio perché rappresentavano una soluzione alternativa rispetto alla chiusura ordinaria delle scuole. Un riferimento che, nelle intenzioni dei genitori, serve a evidenziare quella che considerano una contraddizione nella gestione del problema delle temperature elevate.

Il passaggio più critico della lettera riguarda però la scelta di affrontare il caldo attraverso un provvedimento temporaneo. Per i genitori, l’innalzamento delle temperature estive e di inizio settembre non rappresenta un fenomeno imprevedibile, soprattutto in Sicilia, e non può quindi essere affrontato ogni anno esclusivamente attraverso il rinvio dell’inizio delle lezioni.

Nel mirino finisce anche il riferimento alla disinfestazione degli edifici scolastici, che secondo i comitati avrebbe potuto essere programmata per tempo e che, a loro avviso, non può diventare una motivazione aggiuntiva per trasferire sulle famiglie il peso della chiusura.

Da qui la richiesta di un cambio di approccio. I genitori chiedono all’amministrazione comunale di programmare interventi strutturali sugli edifici scolastici, così da garantire condizioni adeguate indipendentemente dalle temperature.

Tra le soluzioni indicate ci sono la piantumazione di aree verdi per creare zone d’ombra, l’installazione di sistemi di ventilazione o climatizzazione a basso impatto energetico, l’utilizzo di tende solari adeguate e l’adeguamento degli infissi per migliorare la tenuta termica.

L’obiettivo, si legge nella lettera, è rendere le scuole luoghi sicuri ed efficienti anche in presenza di condizioni climatiche difficili e consentire lo svolgimento delle lezioni in condizioni ottimali per studenti e personale scolastico “sia nel periodo estivo, sia in quello invernale“.

I comitati chiedono infine al sindaco un riscontro concreto e un incontro di confronto sul tema.