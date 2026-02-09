Rosolini, il consigliere Soli interroga l’Amministrazione: “Il progresso non può diventare degrado”

Prosegue l’impegno del consigliere comunale Davide Soli nel portare all’attenzione del Consiglio comunale le istanze della comunità di Rosolini. Dopo le dieci interpellanze protocollate lo scorso 21 novembre 2025 e indirizzate all’Amministrazione Spadola, Soli torna a intervenire con un nuovo atto ispettivo che affronta un tema centrale per la vita quotidiana dei cittadini: lo stato dei lavori per la rete in fibra ottica, l’inclusione delle aree rurali e le condizioni della manutenzione stradale.

Secondo il consigliere del Partito Democratico, la fibra ottica rappresenta un’opportunità straordinaria di crescita economica e sociale, ma non può essere considerata un privilegio riservato a una parte della popolazione. Per questo ha chiesto ufficialmente se l’attuale piano di intervento preveda l’estensione della rete a tutto il territorio comunale, comprese le contrade Perpetua, Timparossa, Pianazzo, Casazza e Zacco Micciò, aree rurali in cui vivono circa 3.000 persone che hanno lo stesso diritto alla banda ultra-larga degli abitanti del centro urbano.

Accanto al tema dell’inclusione digitale, Soli pone l’accento su una criticità sempre più evidente: la qualità dei ripristini del manto stradale a seguito degli scavi. In molte zone della città, denuncia il consigliere, i lavori vengono eseguiti in modo approssimativo, con semplici rattoppi e non con un reale ripristino della carreggiata. La ditta appaltatrice, infatti, si limiterebbe spesso a stendere strette strisce di asfalto, creando un vero e proprio “puzzle” instabile che nel tempo si traduce in buche e avvallamenti.

A destare preoccupazione è anche l’utilizzo sistematico del calcestruzzo per coprire gli scavi, indipendentemente dalla loro ampiezza. Una soluzione che, nel lungo periodo, rischia di compromettere la tenuta del manto stradale: l’azione degli agenti atmosferici e le infiltrazioni d’acqua possono causare il progressivo distacco dell’asfalto circostante, con evidenti problemi di sicurezza.

Emblematico, secondo Soli, quanto accaduto in via Gonzaga alta, dove è stata effettuata la scarificazione del manto stradale senza che sia poi seguita la posa dell’asfalto. Una situazione che costringe quotidianamente automobilisti e motociclisti a pericolose manovre per evitare danni ai mezzi.

“La fibra è una manna dal cielo, ma senza controlli rigorosi rischia di trasformarsi in un danno permanente per il Comune”, osserva il consigliere. Per Soli, il ripristino delle strade è importante quanto l’installazione della rete stessa e non è accettabile che il progresso tecnologico si traduca in degrado urbano.

Pur senza attribuire responsabilità dirette al sindaco Spadola e alla sua Giunta per le buche provocate dalle intense piogge degli ultimi giorni, il consigliere chiede chiarezza su un altro punto cruciale: lo stato della richiesta di finanziamento da 782 mila euro inviata alla Regione Siciliana il 30 gennaio 2023, destinata proprio alla manutenzione stradale. “A che punto è quell’iter e perché quelle risorse non si sono ancora tradotte in cantieri per la nostra comunità?”

Una domanda che, conclude il consigliere, merita una risposta chiara e trasparente, nell’interesse dei cittadini che ogni giorno convivono con strade dissestate e lavori incompleti, in attesa che il progresso arrivi davvero per tutti.