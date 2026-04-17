Rosolini, il Pd al sindaco Spadola: “Basta vittimismo”

La segreteria del Circolo “Pietro Assenza” del Partito Democratico di Rosolini non può tacere di fronte alle dichiarazioni pubbliche rese in data 14 Aprile 2026 dal Sindaco Giovanni Spadola in merito ai controlli delle forze dell’ordine e della ASL effettuati nei giorni antecedenti e durante la sfilata votiva di San Giuseppe 2026.

“Il Sindaco si presenta davanti ai cittadini con il volto affranto, “molto addolorato”, quasi fosse lui la vittima di un sopruso. Lamenta controlli mai visti prima, si interroga pubblicamente sul perché quest’anno sia andata diversamente. Una scena, francamente, imbarazzante per chi ricopre la prima carica istituzionale di questa città”, spiegano.

Ma c’è un dettaglio che, secondo il Pd, il Sindaco Spadola ha lasciato cadere quasi con nonchalance, e che invece grida spiegazioni: “i controlli sono arrivati fino a casa sua”.

“Non in piazza. Non durante la sfilata. A casa sua. Questo non accade per caso. Questo accade quando ci sono segnalazioni specifiche, circostanziate, che riguardano persone specifiche. E se quella persona è il Sindaco in carica, allora la questione smette di essere una polemica politica e diventa un problema di credibilità istituzionale gravissimo. Il Sindaco Spadola ha il coraggio di presentarsi in video a fare la parte dell’uomo offeso, mentre dovrebbe avere la decenza di presentarsi davanti alla città e al Consiglio Comunale a spiegare cosa cercavano le autorità a casa sua e perché. Le forze dell’ordine e la ASL non fanno controlli a domicilio del Sindaco per capriccio. Qualcuno ha segnalato qualcosa. Qualcosa di sufficientemente serio da far scattare un intervento diretto. I cittadini di Rosolini hanno il diritto di sapere di cosa si tratta”, accusano.

Il Partito Democratico esprime piena e incondizionata fiducia nell’operato delle autorità intervenute. Chi invece tenta di screditare pubblicamente questi controlli, alimentando il risentimento popolare per coprire le proprie responsabilità, compie un atto grave e indegno di un amministratore pubblico: “Sindaco Spadola, smetta di fare la vittima e risponda alla città. Rosolini merita rispetto, non show social”, si chiude la nota.