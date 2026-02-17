Rosolini, il Pd attacca: “Lavori fermi in piazza Garibaldi, centro storico paralizzato”

“Come Partito Democratico, Circolo “Pietro Assenza”, non possiamo restare in silenzio davanti allo spettacolo desolante a cui stiamo assistendo nel cuore pulsante della nostra Rosolini”.

Così la nota a firma del Partito Democratico di Rosolini Circolo “Pietro Assenza”

“Da venerdì 13 Febbraio i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in Piazza Garibaldi risultano inspiegabilmente fermi. Parliamo di un’opera fondamentale per la sicurezza di tutti noi: proteggere la città dalle inondazioni causate dalle piogge torrenziali è una priorità assoluta. Tuttavia, la sicurezza deve andare di pari passo con l’efficienza e il rispetto per la vivibilità del nostro “salotto” cittadino. – si legge nella nota del Pd – È inaccettabile che in un’area così strategica siano stati impiegati finora soltanto due operai. Con una forza lavoro così esigua è matematicamente impossibile restituire la piazza alla cittadinanza in tempi brevi. Chiediamo con forza all’Amministrazione comunale Spadola di intervenire immediatamente sulla ditta incaricata affinché i lavori riprendano senza ulteriori indugi e, soprattutto, affinché venga potenziato il personale in organico.”

“La chiusura al traffico e l’interdizione della piazza stanno soffocando il centro storico; abbiamo il dovere di liberare l’area dal cantiere nel più breve tempo possibile. È prioritario porre fine all’interdizione veicolare per restituire dignità ai cittadini e alle attività commercianti ivi esistenti. – continua il Partito democratico – Non possiamo ignorare i gravi disagi sociali che questo stallo sta provocando. Dobbiamo restituire il diritto alla mobilità ai nostri concittadini, in particolare agli anziani, che oggi riscontrano enormi difficoltà anche solo per raggiungere e accedere alla Chiesa Madre. Impedire l’accesso agevole ai luoghi di culto e di aggregazione.

Cogliamo l’occasione per fare una precisazione doverosa per amore di verità. Il Sindaco Spadola, in ogni sua uscita pubblica o intervista, sembra soffrire di una singolare “amnesia”: omette sistematicamente di dire che questi lavori, così come molti altri cantieri attualmente aperti a Rosolini, non sono farina del suo sacco.

Questa opera di mitigazione del rischio idrogeologico è un’eredità della passata Amministrazione Incatasciato. L’attuale governo cittadino sta semplicemente gestendo (e purtroppo con ritardi evidenti) progetti, finanziamenti e benefici frutto del lavoro di chi li ha preceduti.

Suggeriamo al Sindaco Spadola di avere più onestà intellettuale perché amministrare significa riconoscere i meriti altrui, invece di fregiarsi di doti non proprie e di smettere di fare propaganda e inizi a fare pressione per accelerare i tempi.

Piazza Garibaldi merita rispetto, efficienza e la bellezza che le appartiene. Noi vigileremo affinché questo scempio termini al più presto.”