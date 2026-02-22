Rosolini, il PD: “Bene la ripresa dei lavori per gli alloggi popolari, ma l’Amministrazione è assente

Il Direttivo del Partito Democratico, Circolo “Pietro Assenza” di Rosolini, accoglie con soddisfazione la notizia della riconsegna dei lavori per il completamento dei 18 alloggi popolari di via Rosario Errante, prevista per lunedì 23 febbraio.

L’annuncio, comunicato dalla presidente dello IACP di Siracusa Alessia Scorpo e rilanciato dal consigliere comunale e provinciale Rosario Cavallo, segna un passaggio atteso da tempo per l’edilizia residenziale pubblica cittadina, dopo anni di stop dovuti a criticità tecniche e interruzioni.

Secondo il PD locale, si tratta di “un traguardo importante”, che dimostra come le forze di opposizione non si limitino alla critica, ma lavorino concretamente per dare risposte ai cittadini. Tuttavia, il giudizio sull’operato dell’Amministrazione comunale resta fortemente critico.

Nel mirino dei Dem c’è il sindaco Giovanni Spadola, accusato di non aver esercitato un ruolo attivo nel sollecitare la ripresa del cantiere, fermo da oltre un anno. “Avrebbe dovuto interessare il Prefetto per accelerare la situazione”, sottolinea il Direttivo.

Il lungo stallo, evidenziano, ha prodotto disagi concreti: infiltrazioni d’acqua hanno costretto una famiglia ad abbandonare la propria abitazione la sera di Natale, mentre l’area circostante le palazzine versa in condizioni di degrado.

Pur riconoscendo che l’intervento sugli alloggi è di competenza dello IACP, il PD richiama l’attenzione su numerosi progetti finanziati dalla Regione Siciliana ma ancora fermi in città.

Tra questi: la realizzazione della pensilina in via Paolo Orsi (finanziata a luglio 2024); la riqualificazione della rotatoria in viale Paolo Orsi (dicembre 2024); i parchi giochi inclusivi (ottobre 2025); il piano straordinario di pulizia di chiusini e caditoie (maggio 2025); diversi cantieri incompiuti, tra cui la villetta comunale “Salvatore Cultrera”, l’Eremo di Croce Santa e via Monferrato.

Il Direttivo avanza anche un sospetto politico: “Non vorremmo che l’avvio di queste opere venga rallentato per farle coincidere con l’ultimo anno di mandato a fini elettorali”.

Infine, l’impegno dichiarato: vigilare affinché tutti i cantieri, a partire da quello di via Rosario Errante, vengano completati nel più breve tempo possibile “per il bene della collettività”.