Rosolini, il Pd: “Bocciato bilancio riequilibrato, giunta Spadola si dimetta”

Politica · Il caso

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La bocciatura dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il periodo 2019-2023 apre un nuovo fronte di scontro politico a Rosolini. La decisione, ratificata dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta del 29 ottobre 2026, ha provocato la reazione del consigliere comunale del Partito Democratico, Davide Soli, che chiede le dimissioni dell’amministrazione guidata dal sindaco Spadola.

In una nota diffusa il 4 novembre, Soli parla di una decisione che, a suo giudizio, certifica le difficoltà politiche e amministrative della giunta nella gestione dei conti pubblici. Il consigliere Pd ritiene che il mancato via libera al documento finanziario rappresenti un passaggio particolarmente grave per il futuro dell’ente e per le aspettative dei cittadini e dei dipendenti comunali.

Nel mirino del consigliere anche la gestione delle comunicazioni istituzionali. Soli contesta all’amministrazione di non avere informato tempestivamente la città e il Consiglio comunale su questioni amministrative rilevanti, richiamando anche un precedente episodio verificatosi nei mesi scorsi.

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Da qui la richiesta di un’assunzione di responsabilità politica da parte del sindaco e della sua squadra. “L’amministrazione comunale Spadola deve trarre le dovute conseguenze e dimettersi immediatamente”, scrive Soli, che rivolge un appello anche ai consiglieri comunali affinché valutino la possibilità di sfiduciare la giunta.

L’obiettivo, secondo il rappresentante del Partito Democratico, è mettere fine all’attuale esperienza amministrativa e restituire ai cittadini di Rosolini la possibilità di scegliere una nuova guida per la città.

La bocciatura del bilancio riequilibrato diventa così un nuovo elemento di confronto politico a Rosolini, con le opposizioni che chiedono chiarimenti sulle prospettive finanziarie del Comune e sulle conseguenze del pronunciamento ministeriale.