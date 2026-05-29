Rosolini, il Pd chiede intervento urgente per asfaltare contrada Perpetua

Il Partito Democratico di Rosolini torna a sollecitare l’amministrazione comunale affinché venga affrontata con urgenza la condizione di grave disagio della viabilità in contrada Perpetua, dove un tratto di strada sterrata e dissestata continua a limitare fortemente la mobilità di un giovane cittadino con disabilità motoria permanente.

A farsi portavoce della richiesta è il consigliere comunale Davide Soli, che ha inviato una nota formale al Sindaco, agli assessori competenti e agli uffici tecnici comunali, chiedendo l’attivazione immediata delle procedure necessarie per l’asfaltatura e la messa in sicurezza del tratto stradale che collega l’abitazione di un cittadino che ha difficoltà motorie alla viabilità principale, in particolare Via Soldato Muriano.

Secondo quanto riportato nella segnalazione, le attuali condizioni del fondo stradale – caratterizzato da sterrato irregolare, avvallamenti e assenza di pavimentazione – rendono di fatto impossibile l’utilizzo autonomo della sedia a rotelle, costringendo il giovane cittadino a dipendere costantemente dall’assistenza dei familiari per potersi spostare.

Una situazione che, sottolinea il consigliere, determina una grave limitazione del diritto alla mobilità e alla piena partecipazione alla vita sociale.

Nella nota viene inoltre evidenziato come, nel corso degli anni, siano state più volte fornite rassicurazioni informali circa possibili interventi, senza tuttavia che si sia mai giunti all’adozione di atti amministrativi concreti, quali progettazioni esecutive, delibere o impegni di spesa.

Il Partito Democratico chiede quindi all’amministrazione comunale di procedere con urgenza su più fronti: inserimento dell’intervento tra le priorità dell’ente, attivazione dell’ufficio tecnico per la progettazione, ricerca di finanziamenti regionali o dedicati all’abbattimento delle barriere architettoniche e trasmissione di un cronoprogramma chiaro dei lavori.

“Non si tratta di un’opera ordinaria – si legge nella richiesta – ma di un intervento necessario a garantire diritti fondamentali e condizioni minime di autonomia e dignità”.

La vicenda potrebbe ora tornare all’attenzione del Consiglio comunale qualora non dovessero pervenire riscontri concreti da parte dell’amministrazione.