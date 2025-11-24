Rosolini, il Pd condanna l’amministrazione Spadola e denuncia il disastro finanziario

Il Partito Democratico di Rosolini, Circolo “Pietro Assenza”, esprime una ferma condanna e la sua profonda preoccupazione per la gestione irresponsabile del personale da parte dell’Amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Spadola. “Le recenti e clamorose sconfitte giudiziarie sui licenziamenti dei dipendenti Carmelo Occhipinti e Gianfranco Esposito sono un danno intollerabile alla comunità”, si legge in una nota del circolo locale.

“A meno di un anno dal reintegro del sig. Occhipinti, la Corte d’Appello di Catania, Sezione Lavoro, ha annullato anche il secondo licenziamento in tronco inflitto al dipendente Gianfranco Esposito, ordinandone l’immediata reintegrazione. Questa seconda sconfitta giudiziaria non è un errore, ma il sintomo di una gestione irresponsabile e propagandistica che sta causando un danno economico intollerabile alla città di Rosolini. La sentenza, che ha ridotto la sanzione per il sig. Esposito ad una semplice sospensione di soli tre giorni, è un sonoro schiaffo alla strategia disciplinare di questa Amministrazione, che agisce con sproporzione e lesione della dignità dei lavoratori”, prosegue la nota.

“Il Partito Democratico Rosolini denuncia con forza il pesantissimo onere finanziario che ricade direttamente sulle casse comunali a causa delle scelte avventate del Sindaco. Le condanne economiche definitive sono gravose: due licenziamenti annullati, due reintegri e decine di migliaia di euro di risarcimenti e spese legali a carico delle casse comunali”, continua ancora la nota.

“L’Amministrazione Spadola non perde occasione per lamentare il dissesto finanziario del Comune. Ebbene, in nome di questo dissesto si tagliano servizi essenziali e si riducono le risorse per la comunità, ma i fondi per finanziare azioni legali punitive, costose e fallimentari, si trovano sempre. Il dissesto scompare quando c’è da pagare l’arroganza. A Rosolini non serve un “Sindaco Sceriffo” che indebita l’Ente, ma un Sindaco equilibrato che sappia difendere la legalità con senso di giustizia e che tuteli le risorse pubbliche. Il PD Rosolini chiede con forza che l’Amministrazione Spadola si assuma la piena responsabilità di queste scelte fallimentari e delle conseguenti gravose condanne economiche. I cittadini non possono pagare per l’improvvisazione e i modi reazionari del Sindaco”, si chiude la nota.