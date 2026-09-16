Rosolini, il Pd: “sfumati 12mila euro per un modulo mai inviato”

Politica · Comunità Energetica

“Dopo la nota sul rinvio dell’apertura delle scuole, arriva un’ulteriore, imbarazzante conferma dello stile di governo dell’Amministrazione Spadola: la Regione Siciliana ha archiviato l’istanza per la Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale di Rosolini, facendo sfumare un contributo di 12.148,40 euro. Non per un rigetto nel merito. Non per carenza di fondi. Ma perché il Comune, dopo aver ottenuto l’ammissione al finanziamento già nel settembre 2022, non ha mai inviato la documentazione integrativa richiesta, nonostante due solleciti via PEC, nell’ottobre 2022 e nel marzo 2023″. A parlare è Tonino Basile, segretario del circolo Assenza Partito Democratico di Rosolini.

“Silenzio totale, per quasi quattro anni, fino all’archiviazione definitiva firmata dal dirigente regionale – aggiunge -. Un caso da manuale: un piccolo importo, una scadenza chiara, due avvisi formali e nemmeno una PEC di risposta. Viene da chiedersi cosa serva, in questa Amministrazione, per portare a termine una pratica: un contributo europeo più corposo, forse, o magari basterebbe qualcuno che apra la posta certificata. Sommato al rinvio scolastico di settembre e all’assenza di qualunque iniziativa sul Conto Termico GSE, il quadro è ormai chiaro e ripetitivo: quando un’opportunità arriva sul tavolo di questa Giunta, la regola non è coglierla, è lasciarla scadere. Ai cittadini di Rosolini mi viene solo da dire: fatevene una ragione, con questa Amministrazione i fondi non si perdono per colpa della burocrazia regionale, si perdono perché sono incapaci”.