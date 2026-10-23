Rosolini, il servizio scuolabus non è ancora attivo. Soli (PD): “Subito una soluzione”

Attualità · Nota stampa

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A quasi due mesi dall’avvio dell’anno scolastico 2026/2027, il servizio di scuolabus comunale non risulterebbe ancora regolarmente attivo, creando difficoltà alle famiglie, soprattutto a quelle residenti nelle zone periferiche del territorio. I genitori sono costretti a organizzarsi autonomamente per accompagnare i figli a scuola e riportarli a casa, con ulteriori disagi per chi lavora e non può garantire gli spostamenti quotidiani.

Nella segnalazione indirizzata al sindaco e agli assessori competenti, Soli evidenzia come il trasporto scolastico rappresenti un servizio importante per assicurare il diritto allo studio, soprattutto agli alunni che abitano lontano dai plessi scolastici.

Il consigliere punta l’attenzione anche sulla programmazione amministrativa, ricordando che il pensionamento del dipendente comunale incaricato della guida dello scuolabus era una circostanza nota con largo anticipo. Secondo Soli, l’Amministrazione avrebbe quindi dovuto individuare per tempo le soluzioni necessarie a garantire la continuità del servizio, anche attraverso modalità alternative alla gestione diretta.

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Le difficoltà finanziarie del Comune, attualmente in dissesto, non possono rappresentare, secondo il consigliere, una ragione per rinviare ulteriormente la risposta alle esigenze delle famiglie, in particolare di quelle che vivono nelle contrade e devono affrontare maggiori difficoltà logistiche ed economiche.

Da qui la richiesta di attivare immediatamente il servizio per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, dando priorità ai residenti nelle zone rurali. Soli chiede inoltre di conoscere quali provvedimenti urgenti si intendano adottare per superare la carenza di personale autista e se siano state presentate richieste di finanziamento regionale o statale per sostenere il trasporto scolastico nelle aree rurali.

In assenza di iniziative già avviate in questa direzione, il consigliere sollecita infine l’attivazione degli uffici competenti per individuare e intercettare le risorse disponibili. L’obiettivo, conclude, è garantire un servizio essenziale ed evitare che le conseguenze delle difficoltà organizzative ricadano sulle famiglie e sugli studenti.